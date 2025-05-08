بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات

8 مايو 2025
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الخميس، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع عمليات التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:19

حدث أمني ضخم بغزة ضد جيش الاحتلال وسط تعتيم أمني كبير

15:57

ذكرى الحرب العالمية الثانية.. يوم انتصر الحلفاء وانهزم الإنسان

15:49

الحكومة تتجه لتنظيم مهن المعالجة بالحجامة والأعشاب والإبر الصينية

15:38

تحسينات مرورية على تقاطع شارع الملك فيصل مع شارعي دجلة وحكمت المصري

15:12

مكافحة المخدرات تحبط محاولة شخصين من جنسية عربية تصنيع مادة الكريستال المخدرة داخل الأردن

15:08

مسؤولون أميركيون: ترامب قرر عدم انتظار إسرائيل للمضي بخططه

14:59

شركة مصفاة البترول الأردنية تحتفي بعيد العمال وتكرّم عامليها بحضور وزير العمل

14:55

الخرابشة : الأردن يستورد 76% من احتياجاته للطاقة

14:23

بعد هجوم فاهالغام .. إسرائيل تنصح الهند بـ درس 7 أكتوبر

14:07

الجامعة الهاشمية تنظم فعالية صحية توعوية في طب الأسنان

14:03

نمو اشتراكات الجيل الخامس بنسبة 60% عن الربع الثالث لعام 2024

13:58

اتفاقيات ومذكرات لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الملكية لعربات الطعام

وفيات
وفيات الخميس 8-5-2025وفيات الاربعاء 7-5-2025وفاة الشيخ عيد صالح اللحاويه العمرو (أبو راجي)وفيات الثلاثاء 6-5-2025وفيات الاثنين 5-5-2025