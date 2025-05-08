أبواب الجحيم” تتسع.. “القسام” تبث مشاهد لكمين محكم في رفح

وطنا اليوم -نشرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) – مشاهد موثقة لكمين مركب نفذه مقاتلوها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن عمليات أطلقت عليها اسم “أبواب الجحيم”.

وتشهد عمليات المقاومة تصاعدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، إذ أقرّ جيش الاحتلال بمقتل ما لا يقل عن ستة جنود منذ استئناف العدوان على غزة في 18 آذار الماضي.

وفي مستهل الفيديو، ظهر قيادي ميداني في القسام معلنًا انطلاق العمليات والكمائن في أزقة وشوارع رفح، مؤكداً أن المقاومين راقبوا تحركات الاحتلال في منطقة محور موراغ، وحددوا بناءً على تلك المعطيات “منطقة المقتلة” التي نُفذت فيها العملية.

وفي ختام كلمته، وجّه رسالة جاء فيها: “باقون في أرضنا، ندافع عن شعبنا وديننا ووطننا الحبيب”.

وبحسب البيان العسكري المصوّر، نُفذ الكمين في الثالث من أيار الجاري قرب مسجد الزهراء في حي الجنينة شرق رفح. بدأت العملية بخروج مجموعة من المقاتلين من عين نفق مفخخة، حيث اشتبكوا وجهاً لوجه مع جنود الاحتلال من مسافة قريبة، وسط سماع صراخ الجنود نتيجة الاشتباك المباغت.

وبعد تنفيذ الجزء الأول من الهجوم، انسحب المقاتلون إلى داخل النفق لاستدراج قوة هندسية إسرائيلية، بينما تقدمت وحدة إنقاذ إسرائيلية لإجلاء القتلى والجرحى. وكشفت المشاهد دخول طائرة مسيّرة وكلاب بوليسية لتفقد الموقع قبل وصول القوات الإسرائيلية، التي تعرضت لتفجير قوي عند مدخل النفق، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وسط تكبيرات المقاتلين.

وأكدت القسام أن العملية أسفرت عن مقتل الضابط نوعام رافيد والجندي يهيلي سرور من وحدة “يهلوم” التابعة لسلاح الهندسة القتالية الإسرائيلي. كما وثقت اللقطات استهداف دبابة وجرافة عسكرية بقذائف “الياسين 105” المضادة للدروع خلال الاشتباكات.