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“تجمع البلقاء يكرّم العواملة وقطيشات وأبو رمان”

دقيقة واحدة ago
“تجمع البلقاء يكرّم العواملة وقطيشات وأبو رمان”

وطنا اليوم _بحضور عدد من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء قام اليوم تجمع البلقاء للمتقاعدين العسكريين بتكريم عطوفة الباشا محمد العواملة وفاءا وتقديرا له وشكرا لداىرة المخابرات العامة باهتمامها ودعمها للمتقاعدين في تجمع البلقاء للمتقاعدين العسكريين وكذلك تكريم عطوفة الباشا جهاد قطيشات لتسلمه منصب نائب سمو الأمير فيصل للجنة الأولمبية الأردنية وتكريم الملازم م.السيدة لمياء أبو رمان لإنتخابها رئيسة للاتحاد النسائي لمحافظة البلقاء.

حيث حضر التكريم كبار الضباط المتقاعدين من القوات المسلحه الاردنيه والاجهزه الامنيه وعدد من مختلف الرتب العسكرية متقاعدين

 

وأكد المتقاعدون العسكريون

وقوفهم سندا ورديفا لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في الحفاظ على اردننا الغالي في ظل الرأية الهاشمية.

حفظ الله قيادتنا الحكيمه وبلدنا العزيز وجيشنا العربي سياج الوطن وحماته


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