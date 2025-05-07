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الهند تلغي 200 رحلة وتغلق 18 مطارًا بسبب التوتر مع باكستان

16 ثانية ago
الهند تلغي 200 رحلة وتغلق 18 مطارًا بسبب التوتر مع باكستان

وطنا اليوم:أعلنت الهند، الأربعاء، إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وإغلاق 18 مطارًا بسبب التوتر مع باكستان.
وتسببت التطورات العسكرية واستمرار تبادل الهند وباكستان عمليات القصف الأربعاء، بسقوط 26 قتيلا في الجانب الباكستاني، وثمانية قتلى في الطرف الهندي، في أخطر مواجهة عسكرية بين البلدين منذ عقدين.
وتبادل الهند والباكستان القصف المدفعي على طول الحدود المتنازع عليها في كمشير بعد ضربات هندية على الأراضي الباكستانية.
وأعلنت عدة شركات طيران آسيوية، اليوم الأربعاء، أنها غيّرت مسارات رحلاتها أو ألغتها من وإلى أوروبا بسبب اشتباك عسكري بين الهند وباكستان.
وقامت أكثر من 20 رحلة تجارية بتغيير مسارها لتجنّب المجال الجوي الباكستاني. وأظهرت بيانات من موقع “فلايت رادار 24″ أن شركات طيران ألغت 52 رحلة من وإلى باكستان حتى صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفقا لـ”رويترز”.

قتلى وإصابات
وأكد الجيش الهندي، الأربعاء، استهدافت تسعة معسكرات إرهابية ودمرت موضحا أن الأهداف “اختيرت لتجنب أي أضرار للمنشآت المدنية ووقوع خسائر بشرية”.
وتسببت الصواريخ الهندية التي أصابت ست مدن في كشمير وبنجاب في باكستان بمقتل 26 مدنيا على الأقل وإصابة 46 آخرين، على ما قال الناطق باسم الجيش الباكستاني الجنرال أحمد شودري.
وألحقت هذه الضربات أيضا أضرارا في سد نيلوم-جيلوم لتوليد الطاقة، بحسب شودري.
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/نيسان الماضي بعد اتهام نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم استهدف سياح في الجزء الخاضع لسيطرة الهند بإقليم جامو وكشمير، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
في المقابل، نفت الحكومة الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم، واتهمت الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.


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