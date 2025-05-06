باكستان تعلن الرد بقوة على الهجوم الهندي وتسقط مقاتلتين وتعلن الطوارئ في البنجاب

وطنا اليوم_أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن القوات المسلحة ترد بكل قوة على ما وصفه بـ”هجوم جبان” شنه العدو على خمس مواقع داخل الأراضي الباكستانية، مشددًا على أن بلاده تحتفظ بكامل حقها في الرد القوي على هذا العدوان العسكري من جانب الهند.

وقال شريف إن “الأمة بأكملها تقف إلى جانب قواتنا المسلحة، ومعنويات شعبنا في أعلى درجاتها”، مؤكدًا أن “الشعب والجيش يعرفان كيف يواجهان العدو ولن نسمح له أبدًا بتحقيق أهدافه الخبيثة”.

وفي تطور ميداني، أعلن التلفزيون الباكستاني نقلًا عن مسؤولين أمنيين أن القوات الجوية الباكستانية أسقطت مقاتلتين هنديتين، فيما نقلت “رويترز” عن مسؤول إقليمي باكستاني أنه تم إعلان حالة الطوارئ في إقليم البنجاب، في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الجارتين النوويتين.