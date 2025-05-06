وزير الدفاع الباكستاني: أسقطنا طائرتين هنديتين وأخرى مسيرة #عاجل

وطنا اليوم_نقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع الباكستاني، تأكيده أن القوات الباكستانية أسقطت طائرتين هنديتين وأخرى مسيرة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إن العدو شن هجوما جبانا على 5 مواقع في باكستان ويجري الرد عليه بكل قوة.

وأكد شهباز شريف أن بلاده لديها كامل الحق في الرد بقوة على العدوان العسكري من جانب الهند، وأن الأمة بأكملها تقف إلى جانب قواتنا المسلحة ومعنويات شعبنا في أعلى درجاتها.

وكان الحكومة الهندية قالت في وقت سابق، إن الجيش شن (العملية سيندور) مستهدفا تسعة مواقع في باكستان وجامو وكشمير، مؤكدة أن “الجيش لم يستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية”.

وعقب الهجوم الهندي، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن “رده سيكون حازما وشاملا”، على الهجوم الصاروخي الهندي الذي استهدف مواقع في باكستان مساء الثلاثاء، مؤكدا مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين.

وشدد على أن الشعب والجيش الباكستانيين يعرفان كيف يواجهان العدو “ولن نسمح له أبدا بتحقيق أهدافه الخبيثة”.