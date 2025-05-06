إسرائيل تشن غارات على مطار صنعاء ومحطة كهرباء ومصنع إسمنت

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) في اليمن إن عدوانا إسرائيليا استهدف عصر اليوم الثلاثاء مطار العاصمة صنعاء ومحطة كهرباء صنعاء ومصنع إسمنت “عمران”.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي فقد استهدفت الغارات مطار صنعاء وقاعدة الديلمي، كما استهدفت الغارات طائرات مدنية وصالة المسافرين، وكذلك مدارج الإقلاع والهبوط، وبرج المراقبة في مطار صنعاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش قصف مبنى الركاب وطائرات مدنية ومرافق خدمية في مطار صنعاء.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية أن الهجوم يستهدف 10 مواقع في اليمن بينها مطار صنعاء الدولي ومنشآت نفطية ومراكز وقود.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الهجوم على اليمن جرى بالتنسيق مع الإدارة الأميركية على المستويين السياسي والعسكري.

وأفاد مصدر بأن الهجمات الإسرائيلية تسببت في تدمير جميع الطائرات المدنية في مطار صنعاء الإسرائيلي فضلا عن صالة المطار، كما طال محطات للكهرباء.

كما أشار إلى ظهور طوابير أمام محطات الوقود، ومنافذ بيع أسطوانات الغاز في صنعاء، ومدن يمنية أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي وقت سابق اليوم أنذر الجيش الإسرائيلي، بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي فورا تمهيدا لمهاجمتها، وذلك في إطار استمرار الغارات على اليمن.

وجاء الهجوم الجديد على مطار العاصمة بعد يوم واحد من شن إسرائيل غارات على اليمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة، قالت إنه رد على الهجوم الصاروخي الذي طال مطار بن غوريون الأحد.