تنسيق حكومي لتعزيز جاهزية محطات التوليد واستدامة التزويد بالكهرباء

وطنا اليوم:نفّذ وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، برفقة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطانية، امس الإثنين، جولة تفقدية في مرافق شركة توليد الكهرباء المركزية بمدينة العقبة، للوقوف على الجاهزية التشغيلية لمنظومة التوليد الكهربائي استعدادًا لفصل الصيف المقبل.

وشملت الجولة زيارة محطة توليد العقبة الحرارية، تم خلالها الاطلاع على المرافق التشغيلية ومنشآت تخزين ومناولة الوقود، والاستماع إلى عرض فني قدّمه مسؤولو الشركة حول أداء وحدات التوليد، ومؤشرات الاعتمادية والكفاءة، والخطط المستقبلية لتحسين الأداء الفني والتشغيلي وضمان استمرارية وكفاءة تزويد الطاقة الكهربائية.

وأوضح الوزير الخرابشة خلال الجولة، أن الحكومة ملتزمة بدعم استقرار التزويد بالطاقة من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التوليد، مشيرًا إلى أن جاهزية المنظومة الكهربائية تمثل أولوية وطنية.

واكدّ الخرابشة على أهمية استمرار التنسيق الفاعل بين كافة الجهات المعنية في القطاع لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خاصة بفترات الذروة وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة وفق أعلى معايير الاعتمادية بما ينسجم مع الأهداف والرؤية الاستراتيجية للقطاع.

من جهته، أكدّ المهندس السعايدة أن الهيئة تتابع مؤشرات الأداء الفني لمحطات التوليد بشكل منتظم، لضمان التزامها بالمعايير المعتمدة، بما يعزز أمن التزود بالكهرباء في مختلف الظروف التشغيلية.

وأضاف أن التنسيق المشترك مع وزارة الطاقة وشركات الكهرباء يضمن جاهزية المنظومة، ويعزز القدرة على استباق التحديات والتعامل الفاعل مع الظروف الطارئة والارتفاع المتزايد للأحمال الكهربائية.

وشارك في الجولة رئيس مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء المركزية الدكتور مؤيد السمان، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس موفق العلاونة.