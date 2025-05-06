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الملكية الأردنية ستُدخل طائرات A320neo المجهّزة بخدمة Wi-Fi

6 مايو 2025
الملكية الأردنية ستُدخل طائرات A320neo المجهّزة بخدمة Wi-Fi

وطنا اليوم:أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الثلاثاء، أنها ستبدأ بإدخال طائرات من طراز إيرباص A320neo لخدمة الوجهات متوسطة المدى والتي تتمتع بخدمات الانترنت Wi-FI.
وقالت الشركة في بيان لها، إنها ستضيف طائرات من طراز إمبراير على أسطول الشركة خلال العامين المقبلين. كما ستضم طائرات جديدة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر.بي.
وأضافت أن الشركة أدخلت 5 طائرات جديدة إمبراير لخدمة الخطوط قصيرة المدى، حيث تعمل الملكية الأردنية على إضافة محطات جديدة على الشبكة لتقوية مركز عملياتها التشغيلية في عمّان وجعلها محطة رئيسية في المنطقة، بالإضافة إلى محطات جديدة على الشبكة لينسجم مع تحديث أسطول طائرات الملكية الأردنية.


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