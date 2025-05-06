الأردن يبدأ بإعداد استراتيجية وطنية لتعزيز جودة الخدمات الصحية

وطنا اليوم:ترأس وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لإعداد استراتيجية وطنية للقطاع الصحي، والذي تم عقده في وزارة الصحة بحضور أعضاء اللجنة.

وأكد الهواري أهمية وجود استراتيجية وطنية شاملة لجميع مكونات القطاع الصحي العام والخاص، والتي يعد تطويرها واحدة من أهم الأولويات الواردة ضمن مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بالقطاع الصحي.

وأشار إلى منهجية عمل وزارة الصحة المبنية على التشاركية في الإعداد والتحضير للاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي من خلال اللجنة التوجيهية التي تم تمثيل كافة القطاعات ذات العلاقة والجهات الصحية فيها، وبما يضمن الخروج باستراتيجية وطنية قابلة للتنفيذ، وتبني على إنجازات القطاع الصحي وتعالج تحدياته.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير مثل هذه الاستراتيجية لمعالجة تحديات القطاع الصحي وحوكمته، وأشاروا إلى أهمية وضع إطار عام للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية وبما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة وزيادة ثقة ورضا متلقيها.

وعرضت مدير مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة المهندسة هدى عبابنة، المسودة المقترحة للإطار العام للاستراتيجية الجديدة، والتي تم فيها التركيز على المواءمة مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية العالمية المستدامة والخطط القطاعية ذات العلاقة، كما قدمت تحليلا للوضع الحالي وأهم القضايا والمحاور الاستراتيجية المقترحة والخطوات القادمة للخروج بالصيغة النهائية للاستراتيجية.

وتضم اللجنة التوجيهية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي والتي يترأسها وزير الصحة، في عضويتها كل؛ من رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، ورئيس لجنة الصحة والغذاء في مجلس النواب، ورئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، ورئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، والأمناء العامين لوزارات الصحة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي، والمدراء العامين للخدمات الطبية الملكية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومستشفى الجامعة الأردنية، ومستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي، ومركز الحسين للسرطان، والأمناء العامين للمجلس الطبي الأردني والمجلس التمريضي الأردني والمجلس الأعلى للسكان، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة، ونقباء نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين، ومدير مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة.