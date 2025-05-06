الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا لإخلاء منطقة مطار صنعاء

وطنا اليوم:أطلق الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أمر إخلاء إلى “جميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء”، تمهيدا لقصفها.

وقال الجيش في بيان مصحوبا بخريطة: “إنذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفقما يعرض في الخريطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري، وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة إخلاء هذه المنطقة فورا”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن “عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر”.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين، الثلاثاء، مقتل 4 أشخاص وإصابة 39 آخرين، نتيجة الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على اليمن مساء الإثنين.

وذكرت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين نقلا عن وزارة الصحة في صنعاء، أن الغارات أسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 35 آخرين، من جراء استهداف مصنع إسمنت في منطقة باجل بمحافظة الحديدة.

كما أضافت القناة أن شخصا آخر قتل وأصيب 4، في الغارة التي استهدفت الميناء الرئيسي للمحافظة ذاتها.

وشنت إسرائيل هجوما عنيفا على الحديدة، في أعقاب ضربة صاروخية نفذها الحوثيون قرب مطار بن غوريون في تل أبيب.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين أن “30 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن”، في عملية جرت بتنسيق مع الولايات المتحدة.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ بالستي باتجاه إسرائيل، مؤكدة أن العملية جاءت “ردا على توسع العدوان في غزة”، ومعلنة فرض ما وصفته بـ”حظر جوي على إسرائيل”.