بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

سموتريتش: يجب أن يتعرض العرب لنكبة جديدة كرد على السابع من أكتوبر

22 ثانية ago
سموتريتش: يجب أن يتعرض العرب لنكبة جديدة كرد على السابع من أكتوبر

وطنا اليوم:نقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن وزير مالية الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش قوله “إن غزة ستدمر بالكامل، وسيُركّز سكانها في منطقة قرب محور موراج، ومن هناك سيغادرون نحو دولة ثالثة، مضيفاً أنه سيكون بالإمكان “إعلان النصر” في غزة خلال عدة أشهر”.
وأكد سموتريتش أن “الاستيطان في الضفة الغربية جرى تطبيعه، ويتم العمل على توفير الميزانيات اللازمة لاستقبال مليون مستوطن.
وشدد على أن حكومته ستفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية خلال فترة ولايتها، وأن حركة (حماس) لن تكون موجودة أبداً كجسم إداري في قطاع غزة.
واضاف سموتريتش : يجب أن يتعرض العرب لنكبة جديدة كرد على السابع من أكتوبر.
الى ذلك طالب وزير التراث الإسرائيلي أميحاي إلياهو، بقصف مخازن الطعام وتجويع السكان في قطاع غزة.
وقال إلياهو في مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية، الإثنين، إنه “لا توجد مشكلة في قصف مخزون الطعام الخاص بحماس”.
وأضاف الوزير الإسرائيلي: “يجب أن يتضوروا جوعا. وإذا كان هناك مدنيون يخشون على حياتهم فعليهم اتباع خطة الهجرة”.
وكان إلياهو أثار جدلا بعد فترة قصيرة من بدء الحرب، عندما اقترح ضرب قطاع غزة بأسلحة نووية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:19

مشاهد مسربة لنائب مختطف تشعل المنصات الليبية

14:09

ضبط حفارة مخالفة وردم بئر غير مرخص في الشونة الجنوبية

14:05

الجيش يضبط شخصين حاولا التسلل في المنطقة الشمالية

14:01

ولي العهد يبدأ زيارة عمل لليابان الأربعاء

13:58

زين تجدد دعمها لصندوق الأمان لمُستقبل الأيتام للعام الـ14 على التوالي

13:01

فيلادلفيا تتألق في بطولة الكرة الطائرة للجامعات

12:59

سؤال نيابي عن أسماء المتورطين بقضية الحليب الفاسد

12:39

وفاة لويس غالفان بطل مونديال 1978

12:31

الليمون بدينارين في السوق المركزي اليوم

12:28

القضاة: الحكومة ملتزمة بدعم قطاع المواد الغذائية

12:16

للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان

12:05

الفنانة جوري بكر تتهم طليقها بالاعتداء عليها داخل شقتها

وفيات
وفيات الثلاثاء 6-5-2025وفيات الاثنين 5-5-2025وفيات الاحد 5-4-2025وفيات الجمعة 2-5-2025وفيات الخميس 1-5-2025