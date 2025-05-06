وطنا اليوم:نقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن وزير مالية الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش قوله “إن غزة ستدمر بالكامل، وسيُركّز سكانها في منطقة قرب محور موراج، ومن هناك سيغادرون نحو دولة ثالثة، مضيفاً أنه سيكون بالإمكان “إعلان النصر” في غزة خلال عدة أشهر”.

وأكد سموتريتش أن “الاستيطان في الضفة الغربية جرى تطبيعه، ويتم العمل على توفير الميزانيات اللازمة لاستقبال مليون مستوطن.

وشدد على أن حكومته ستفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية خلال فترة ولايتها، وأن حركة (حماس) لن تكون موجودة أبداً كجسم إداري في قطاع غزة.

واضاف سموتريتش : يجب أن يتعرض العرب لنكبة جديدة كرد على السابع من أكتوبر.

الى ذلك طالب وزير التراث الإسرائيلي أميحاي إلياهو، بقصف مخازن الطعام وتجويع السكان في قطاع غزة.

وقال إلياهو في مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية، الإثنين، إنه “لا توجد مشكلة في قصف مخزون الطعام الخاص بحماس”.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: “يجب أن يتضوروا جوعا. وإذا كان هناك مدنيون يخشون على حياتهم فعليهم اتباع خطة الهجرة”.

وكان إلياهو أثار جدلا بعد فترة قصيرة من بدء الحرب، عندما اقترح ضرب قطاع غزة بأسلحة نووية.