ضبط حفارة مخالفة وردم بئر غير مرخص في الشونة الجنوبية

وطنا اليوم:تمكنت كوادر وزارة المياه والري/سلطة المياه، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من ضبط حفارة مخالفة تقوم بأعمال حفر غير مرخصة في منطقة الشونة الجنوبية، حيث تم ردم البئر المخالفة وحجز الحفارة.

وأكدت سلطة المياه أن الحملة ستستكمل الإجراءات اللازمة لتحويل المعتدين إلى الجهات المختصة، مشيدة بتعاون المواطنين الذي ساهم في إنجاز مزيد من عمليات الضبط في مختلف مناطق المملكة.

وثمنت في الوقت ذاته دور الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والمجلس القضائي ووسائل الإعلام وكافة أطياف المجتمع.

وبينت أن الحملات متواصلة لضبط وردم آبار مخالفة وإزالة اعتداءات على مصادر المياه.