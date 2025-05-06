فيلادلفيا تتألق في بطولة الكرة الطائرة للجامعات

وطنا اليوم:ضمن فعاليات بطولة كرة الطائرة / طلاب، التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية على ملاعب الجامعة الهاشمية، وبمشاركة (21) جامعة من الجامعات الحكومية والخاصة، واصل فريق جامعة فيلادلفيا تألقه بتحقيق فوز مستحق على فريق الجامعة الألمانية الأردنية، في مباراة اتسمت بالحماس والندية.

ويأتي هذا الفوز ليعزز طموحات فريق جامعة فيلادلفيا في مواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية للبطولة. وقد أظهر الفريق مستوى فنيًا مميزًا وتكتيكًا منظمًا يعكس التحضير الجيد والإصرار على المنافسة.

ومن المقرر أن يلتقي فريق جامعة فيلادلفيا في مباراته القادمة مع فريق جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 07/05/2025، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات نفس البطولة.

وتأتي هذه البطولة في إطار تعزيز التنافس الرياضي بين الجامعات الأردنية، وفتح المجال أمام الطلبة لإبراز مواهبهم الرياضية وتبادل الخبرات، وسط أجواء يسودها الروح الرياضية والتعاون.