العموش يرعى الاحتفال بعيد العمال والأعياد الوطنية في محافظة الزرقاء

وطنا اليوم:نظّمت مديرية ثقافة الزرقاء بالتعاون مع بلدية الهاشمية يومًا ثقافيًا مميزًا.

برعاية كريمة من النائب حسين العموش، وبحضور نائب رئيس بلدية الهاشمية محمود المشاقبة، ومدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، وذلك تزامنًا مع احتفالات المملكة بيوم العمال.

وشهدت الفعالية حضورًا واسعًا من أبناء المجتمع المحلي والمهتمين بالشأن الثقافي، إلى جانب مشاركة فاعلة من الفرق الفنية والمبدعين في مجالات المسرح والموسيقى والفلكلور.

وتضمن البرنامج عروضًا فنية وتراثية متنوعة، عكست غنى الموروث الثقافي الأردني، وأبرزت الجهود المبذولة لإحياء الفنون الشعبية بأسلوب عصري يعزز الهوية والانتماء.

وأبدعت [[[ فرقة زعل وخضرا]]] في تقديم عروض مسرحية تفاعلية تناولت قضايا اجتماعية بأسلوب فكاهي هادف، ما أثار تفاعل الجمهور وأضفى طابعًا من الترفيه الواعي.

كما أبهرت فرقة السامر الحضور بلوحات فلكلورية مستوحاة من التراث الأردني، امتزجت فيها الأهازيج والدبكات الشعبية بروح الفرح الجماعي، مؤكدين عمق الارتباط بالتراث الوطني.

أما الفنانان حسام وسام الوزين، فقد قدما وصلة غنائية مميزة تنقلت بين التراثي والحديث، لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين، وأسهمت في إثراء الأجواء الاحتفالية.

وأكد القائمون على الفعالية أن هذا اليوم الثقافي يأتي في سياق دعم وزارة الثقافة للفعاليات اللامركزية في المحافظات، والهادفة إلى تنشيط الحراك الثقافي، وتوفير منصات للإبداع المحلي في مختلف مناطق المملكة.