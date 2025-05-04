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إحالة الفنانة راندا البحيري إلى المحكمة بتهمة سبّ وقذف طليقها

4 مايو 2025
إحالة الفنانة راندا البحيري إلى المحكمة بتهمة سبّ وقذف طليقها

وطنا اليوم:أحالت جهات التحقيق المختصة الفنانة راندا البحيري إلى محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة، بتهمة السبّ والقذف والتشهير بطليقها الإعلامي سعيد جميل. وقد تم تحديد الثامن عشر من مايو/أيار الجاري موعدًا لأول جلسات محاكمتها في القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا في الساحة الإعلامية.

تفاصيل القضية
في البلاغ الذي حمل الرقم 5863 لسنة 2025 (عرائض نائب عام)، اتهم سعيد جميل الفنانة راندا البحيري بالتشهير به عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لما ورد في البلاغ، فقد قامت البحيري بالإدلاء بتصريحات تلفزيونية خلال استضافتها في برنامج تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، تم نشرها لاحقًا على حساباتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تسببت هذه التصريحات في تصعيد النزاع القانوني القائم بين الطرفين، والذي بدأ مع مطلع العام الجاري.

الخلفية القانونية
تأتي هذه القضية بعد سلسلة من التصريحات المتبادلة بين الطرفين عبر وسائل الإعلام، مما فتح فصلًا جديدًا في النزاع القانوني بين الفنانة وطليقها الإعلامي سعيد جميل، إذ كان يُعتقد أن النزاع قد يزداد تعقيدًا بعد تصاعد الأحداث خلال الأشهر الأخيرة.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى لمحاكمة البحيري في 18 مايو/أيار 2025، حيث يُتوقع أن تكشف الجلسات المقبلة عن مزيد من التفاصيل التي قد تؤثر على مجريات القضية وتصعيدها في المحاكم


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