زخات المطرية في معان والأرصاد تحذر من خطر الانزلاق على الصحراوي

وطنا اليوم:حذرت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تدني مدى الرؤية الأفقية وخطر الانزلاق على الطرق الخارجية في محافظة معان، نتيجة لهطول زخات من المطر على الطريق الصحراوي.

وبحسب بيان، دعت “الأرصاد” السائقين من مرتادي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر، وضرورة القيادة بسرعة مناسبة للظروف الجوية، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظا على السلامة العامة.

وتتأثر المملكة، منذ صباح اليوم الأحد، بانخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الظهيرة، تبدأ المملكة بالتأثر تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم، وتهطل – بإذن الله – زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة، بما في ذلك مدينة العقبة، وتكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق، يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد.

كما توجد فرصة لهطول زخات متقطعة من المطر، قد يصحبها الرعد أحيانا، في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى، وذلك لفترات قصيرة.

وأشارت الدائرة إلى أن فرص هطول المطر ستنخفض تدريجيا خلال ساعات الليل، حيث يكون الطقس باردا نسبيا في معظم المناطق، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا في شرق المملكة.