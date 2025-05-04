المومني: الذكاء الاصطناعي أثّر في أدوات الصحافة ولا يغني عن القدرات البشرية

وطنا اليوم:دعا وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إلى توظيف الذكاء الاصطناعي للصالح العام لزيادة الكفاية العامة لقطاع الإعلام.

وقال خلال كلمة له في مؤتمر “الصحافة العلمية بين الواقع وقيادة التغيير” في جامعة الشرق الأوسط، إن الإعلام العلمي المتخصص المحترف هو خط الدفاع الأول ضد التضليل والمعلومات الزائفة، ومتى توفرت له الأدوات العلمية، استطاع بناء وعي مجتمعي.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أثّر في أدوات الصحافة، لكنه لا يغني عن القدرات البشرية. علينا توظيفه للصالح العام لزيادة الكفاية العامة لقطاع الإعلام، مشيرا إلى أنه ثمة ضرورة لتحديث المناهج الأكاديمية وتوفير بيئات تدريبية متخصصة تُمكّن الطلبة من أدوات الإعلام الرقمي بتكامل مع المعرفة العلمية.

ودعا المومني الجامعات لإنشاء منصات تدريبية تدعم إنتاج محتوى علمي رقمي يخاطب الجمهور ويزيد حالة الوعي العام.