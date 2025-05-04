بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الضمان: تأجيل اقتطاع أقساط السلف لن يترتب عليه أيّة فوائد

48 ثانية ago
الضمان: تأجيل اقتطاع أقساط السلف لن يترتب عليه أيّة فوائد

وطنا اليوم:قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة إن قرار مجلس إدارة المؤسسة بتأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية عن شهر أيار الحالي لن يترتب عليه أيّة فوائد إضافية، مبيناً أنه لن يتم اقتطاع أقساط السلف الشخصية عن هذا الشهر.
وأوضح الدكتور الخلايلة أن قرار تأجيل اقتطاع أقساط السلف يستفيد منه قرابة (65) ألف متقاعد، مشيراً إلى أن قرار التأجيل جاء للتسهيل على المتقاعدين والتخفيف من التزاماتهم المالية مع قرب مناسبة عيد الأضحى المبارك التي تأتي مع قرب صرف رواتب شهر أيار الحالي، وكذلك بمناسبة يوم العمّال العالمي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:22

شركات طيران دولية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب عقب قصف مطار بن جوريون

12:12

استطلاع يظهر ارتفاع الثقة بحكومة جعفر حسان

12:08

حماية المستهلك تطالب بوضع سقوف سعرية لمادة الليمون وحماية المنتج المحلي

11:25

جامعة فيلادلفيا تشارك في المؤتمر التاسع لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة

11:24

فيلادلفيا تستضيف ندوة اقتصادية حول التعرفة الجمركية الأمريكية وتأثيراتها العالمية

11:19

اكتشاف 3 جرائم قتل مجهولة الهوية منذ ٢٠ عاما خلال شهر

11:10

وفيات الاحد 5-4-2025

10:59

الاحتلال يقر بمقتل وإصابة جنود في رفح ويسعى لتوسيع عملياته بغزة

10:51

بعد اختبار الصاروخ.. باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية

10:46

رضيعة فلسطينية تموت جوعا بين ذراعي أمها في غزة المحاصرة

10:38

انتقادات لترامب بعد نشره صورة مركّبة له بزي البابا

10:22

التربية استحداث تخصصين مهنيين جديدين في الرياضة والرعاية الصحية والاجتماعية

وفيات
وفيات الاحد 5-4-2025وفيات الجمعة 2-5-2025وفيات الخميس 1-5-2025وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025وفيات الثلاثاء 29 – 4 – 2025