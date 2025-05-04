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التربية استحداث تخصصين مهنيين جديدين في الرياضة والرعاية الصحية والاجتماعية

39 ثانية ago
التربية استحداث تخصصين مهنيين جديدين في الرياضة والرعاية الصحية والاجتماعية

وطنا اليوم:‏‎أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استحداث تخصصين مهنيين جديدين ضمن برنامج (BTEC) المعتمد من شركة Pearson العالمية، الرياضة، والرعاية الصحية والاجتماعية، بهدف تزويد الطلبة بمهارات مهنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
‏‎وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن برنامج الرعاية الصحية والاجتماعية، يجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، بهدف تأهيل الطلبة للعمل في مجالات متنوعة، تشمل دور رعاية المسنين، والحضانات، والرعاية المنزلية، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة لوظائف مساندة في العيادات الطبية.

‏‎وأضافت أن برنامج الرياضة، يسعى لتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل في قطاع اللياقة البدنية، بما في ذلك التدريب الرياضي الشخصي، وإدارة مراكز اللياقة البدنية، والتدريب الرياضي داخل وخارج الأردن.
‏‎وبينت أنه سيتم تطبيق التخصصين في عدد من مديريات التربية والتعليم، كمرحلة أولية على أن يتم التوسع بها في الأعوام القادمة لتشمل المديريات كافة


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