بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

فشلوا في اعتراضه.. سقوط صاروخ يمني في مطار بن غوريون

41 ثانية ago
فشلوا في اعتراضه.. سقوط صاروخ يمني في مطار بن غوريون

وطنا اليوم:قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه مركز إسرائيل.
وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق الصاروخ.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنمنظومات الدفاع الجوي أطلقت صواريخ اعتراضية باتجاه الصاروخ الذي أطلق من اليمن.
كما أفادت بسماع دوي انفجارات في محيط مطار بن غوريون، وفر ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.
وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بتسجيل عدة إصابات نتيجة موجة الانفجار قرب مطار بن غوريون.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني أن منظومتا ثاد الأميركية وآرو حيتس أخفقتا على ما يبدو باعتراض صاروخ يمني.
وقالت القناة 13الإسرائيلية إن قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي فتحت تحقيقا عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:45

رئيس الوزراء في زيارة غير معلنة لمستشفى النديم

09:36

تعديل دستوري سريع ،،،

09:32

لبلبة تكشف حقيقة الحالة الصحية لعادل إمام وتعلن عن مفاجأة في مايو

09:28

واشنطن تفرض رسوماً جديدة على قطع غيار السيارات المستوردة

09:21

القضاة: 90% من الكبتاغون المهرب إلى الأردن يستهدف دولًا عربية

02:03

يونيسايبر (UniCyber) تقدم ورشة توعوية لحماية الأطفال رقمياً ضمن مسابقة محاربي السايبر

19:09

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية زراعية في معان والعقبة

18:33

قوات الأمن السورية تعتقل أمين عام “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”

17:18

الدفاع المدني يتعامل مع 1219 حادثاً خلال 24 ساعة

16:10

بعد وفاة 4 اطفال بحريق بعمان .. ايعاز عاجل من وزير الاوقاف

15:06

تأنيث التدريس: مرة أخرى!!

15:04

مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأبرز قادة السياحة في المنطقة 

وفيات
وفيات الجمعة 2-5-2025وفيات الخميس 1-5-2025وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025وفيات الثلاثاء 29 – 4 – 2025وفيات الاثنين 28-4-2025