فشلوا في اعتراضه.. سقوط صاروخ يمني في مطار بن غوريون

وطنا اليوم:قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه مركز إسرائيل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق الصاروخ.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنمنظومات الدفاع الجوي أطلقت صواريخ اعتراضية باتجاه الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

كما أفادت بسماع دوي انفجارات في محيط مطار بن غوريون، وفر ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بتسجيل عدة إصابات نتيجة موجة الانفجار قرب مطار بن غوريون.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني أن منظومتا ثاد الأميركية وآرو حيتس أخفقتا على ما يبدو باعتراض صاروخ يمني.

وقالت القناة 13الإسرائيلية إن قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي فتحت تحقيقا عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون.