رئيس الوزراء في زيارة غير معلنة لمستشفى النديم

وطنا اليوم:وجه رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، بالإسراع في استكمال توسعة قسم الطوارئ في مستشفى النديم بمحافظة مأدبا، بالإضافة إلى أن يتم وضع حجر الأساس لمستشفى مأدبا الحكومي الجديد صيف هذا العام ليتم تشغيله نهاية عام 2027.

وجاء حديث حسان خلال زيارة غير معلنة إلى مستشفى النديم.