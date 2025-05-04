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تعديل دستوري سريع ،،،

دقيقة واحدة ago
تعديل دستوري سريع ،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
في خضم الحديث الذي يدور حالياً في الأوساط السياسية عن توجه النظام السياسي في الدولة إلى حل مجلس النواب ، بعد الأحداث الأخيرة التي تمخضت عن كشف الخلية التي كانت تنوي إنشاء مصانع لصناعة الصواريخ والطائرات السيارة والدرون وبعض المتفجرات بطريقة غير مشروعة على الأراضي الأردنية ، بطريقة سرية، وأن هناك سيناريوهات حسب التوقعات والاجتهادات لحل أي حزب سياسي يثبت تورطه في المشاركة في أعمال الخلية، وربما تكون هذه السيناريوهات والتوقعات غير صحيحة ، لكن هناك عقبة دستورية تقف عائقا أمام حل مجلس النواب تتمثل أن حل مجلس النواب مرتبط دستورياً باستقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس ، ولحل هذه العقبة والإشكالية الدستورية من خلال حل مجلس النواب دون اللجوء إلى استقالة الحكومة استناداً إلى منطوق نص الفقرة الثانية من المادة (74/2) من الدستور الأردني ونصها : ” الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها ” . ولتجاوز هذه العقبة وهذا القيد الدستور ي ، فإنني أقترح إجراء تعديل دستوري سريع على منطوق هذه المادة بحيث تصبح كالتالي: ” الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستمر في أداء عملها ، ويترك أمر استقالتها أو بقائها لجلالة الملك ” .
وهذا التعديل الدستوري لا يأخذ وقت زمني طويل وإنما يتم في زمن قصير في جلسة قصيرة سريعة للتصويت عليها،
وبذلك تزول العقبة والقيد الدستوري ، وفك الإرتباط بين حل مجلس النواب ، وبين استقالة الحكومة ، وقد أصبح هذا التعديل الدستوري باتا وضروريا في ضوء المستجدات والتطورات السياسية والأمنية التي قد تحدث ، وتضطر الدولة بموجبها إلى اللجوء إلى حل مجلس النواب دون استقالة الحكومة ، وهذا الإقتراح أضعه بين يدي النظام السياسي والدولة الأردنية لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه ، وللحديث بقية


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