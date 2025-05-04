لبلبة تكشف حقيقة الحالة الصحية لعادل إمام وتعلن عن مفاجأة في مايو

وطنا اليوم:كشفت الفنانة المصرية لبلبة عن جديد الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام، وذلك في ظل ما يُتداول من أخبار عن تدهور حالته الصحية.

وخلال مشاركتها في ندوة تكريمها، التي أقيمت يوم السبت ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تحدثت لبلبة عن زميلها عادل إمام، والعدد الكبير من الأعمال الفنية التي جمعتهما معًا، إذ شاركا في 14 عملًا فنيًا، مشيرة إلى أنها لمست عن قرب حرصه الشديد على الدقة والإتقان في كل تفصيلة.

وأكدت أن العمل معه يمنح جميع المشاركين شعورًا بالطمأنينة، لافتة إلى أنه لم يكن يومًا حاسدًا أو غيورًا من زملائه، بل كان دائم التشجيع والدعم، وهو ما اختبرته بنفسها خلال مسيرتها الفنية معه.

وعبّرت لبلبة عن غضبها الشديد من الشائعات المتداولة حول تدهور صحة “الزعيم”، وخاصة ما قيل عن نقله إلى العناية المركزة، ووصفت هذه الأخبار بأنها غير صحيحة و”مؤذية”.

وأعلنت لبلبة عن مفاجأة يجري التحضير لها خلال شهر مايو الجاري، حيث تلقت اتصالًا من عادل إمام دعاها خلاله لحضور احتفال عيد ميلاده، الذي يوافق 17 مايو/ آيار ، مؤكدة أن التحضيرات لهذا الحدث جارية بالفعل.

وختمت لبلبة حديثها بالتأكيد على أن صحة عادل إمام جيدة للغاية، وهي على تواصل دائم معه، نافية ما يُشاع عن حالته، ومعتبرة ما يُنشر حوله أمرًا مزعجًا ومضللًا.