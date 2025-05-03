رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية زراعية في معان والعقبة

وطنا اليوم_العيسوي: المشاريع تجسد رؤية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية البادية الاردنية*

*معان – العقبة – 3 أيار 2025 – بترا –* تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم السبت، مشاريع مبادرات ملكية زراعية وتنموية في محافظتي معان والعقبة، والتي تأتي في اطار المبادرة الملكية للمشاريع الزراعية في البادية الأردنية التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارة جلالته للبادية الجنوبية سابقاً.

وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لابناء البادية الأردنية.

ففي منطقة وادي عربة، تفقد العيسوي مشروع رحمة الزراعي، بحضور محافظ العقبة الدكتور خالد الحجاج وأمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة ورئيس مجلس إدارة شركة تطوير وادي عربة سامر القطارنة ورئيس بلدية رحمة وقطر محمد أبو غريقانة وعضو مجلس المحافظة لمنطقتي رحمة وقطر علي الأحيوات.

وخلال الجولة التفقدية، استمع العيسوي إلى شرح حول سير العمل بالمشروع، الذي بلغت نسبة الإنجاز في تجهيز البنية التحتية له 80%، وشملت تمديد شبكات الري، وتركيب الرشاشات، والبركة الرئيسية بسعة (150) ألف متر مكعب.

وشدد العيسوي على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة لضمان استكمال المشروع بالمستوى المطلوب، للتمكن من استكمال العمليات الزراعية بأسرع وقت ممكن، وبما يحقق الأثر الإيجابي المطلوب على أبناء المجتمع المحلي في المنطقة.

ويقام المشروع على مساحة (1800) دونم، مقسمة إلى (90) وحدة زراعية ستخصص لـ(180) أسرة من أهالي قرية رحمة، لزراعة المحاصيل الحقلية والعلفية والبطاطا، حيث تمت زراعة (220) دونما بمحصول الشعير خلال الموسم الماضي، ويجري العمل حاليا على استكمال تجهيز المشروع لزراعته بالكامل بمحصولي البونيكام العلفي والشعير خلال الموسم القادم.

وبالتوازي مع عملية اختيار المستفيدين من المشروع، التي تتم من خلال لجنة حكومية مشكلة لهذه الغاية وفق أسس وشروط محددة، يجري العمل حاليا على تأسيس جمعية تعاونية زراعية تكون مظلة للمستفيدين لتنظيم العمليات الزراعية في المشروع وتشغيله وإدارته مستقبلا.

وفي محافظة معان، تفقد العيسوي، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، مشروع محطة أوهيدة الزراعي.

وينفذ المشروع. الذي جاء بمبادرة ملكية، بالشراكة ما بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص، في اطار تعزيز التعاون والشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية نوعية

وخلال الجولة التفقدية في المشروع، قدم المهندس الحنيفات والشريك المستثمر في المشروع عماد أبو شهاب، ايجازا حول المشروع، والإنجازات التي تحققت لغاية الان، والاهداف والتطلعات المستقبلية، لتعظيم أثره وتوسيع شريحة الفئة المستهدفة منه.

واطلع العيسوي، خلال الجولة، بحضور محافظ معان حسن الجبور ومدير عام الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية جمال الفايز، على سير العمل في المشروع، مبديا اعجابه بالانجاز الكبير الذي حققه المشروع، مؤكدا على ضرورة التطوير المستمر، لزيادة عدد المستفيدين منه، وبما يعزز الدور الإيجابي للمشروع في تنمية المجتمع المحلي والمنطقة.

وكان جلالة الملك قد وجه خلال زيارة مفاجئة للمحطة عام 2020، بتطوير محطة أوهيدة الزراعية واستغلال الموارد المتاحة في المحطة من أراضي ومياه وبنية تحتية، لتنمية المنطقة وتوفير فرص عمل لابنائها.

ويعد مشروع محطة أوهيدة الزراعي نموذجا للشراكة الناجحة بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص، إذ تم زراعة (2000) دونم بأشجار اللوزيات والمحاصيل العلفية والحقلية، بواقع (1000) دونم بأشجار التفاح، و(305) دونمات بالمشمش والإجاص والعنب، و(650) دونما بالمحاصيل الحقلية والعلفية.

وقد أسهم المشروع في توفير (65) فرصة عمل دائمة، و(150) فرصة مؤقتة لأبناء المجتمع المحلي.

وفي منطقة عنيزة بمحافظة معان، اطلع العيسوي على الموقع المخصص لانشاء مشروع زراعي بالشراكة ما بين وزارة الزراعة والصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، وتفقد اعمال البنية التحتية التي انجزتها وزارة الزراعة في الموقع، وأكد العيسوي على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع.

وتجدر الإشارة الى ان الأرض المخصصة للمشروع تبلغ مساحتها 2000 دونم، حيث تم تأهيل البئر المخصصة لري المشروع، وحفر بركتين بسعة (16000) متر مكعب، وتركيب نظام طاقة شمسية، وتسييج الارض، وانشاء مبنى لإدارة المشروع.

وفي تصريحات صحفية، أكد العيسوي على أهمية هذه المبادرات الزراعية التي تعكس اهتمام جلالة الملك وحرصه الدائم على دعم جهود التنمية الشاملة في مناطق البادية الاردنية، وأضاف أن مثل هذه المشاريع المبنية على أُسس تراعي الاستدامة، وقائمة على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، تعد خطوة استراتيجية في تعزيز التنمية المحلية المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتها وخلق فرص عمل جديدة.

وعلى هامش الجولة التفقدية، اطلع العيسوي، بحضور الوزير الحنيفات، على مشروع التحريج في منطقة الحسا الذي تنفذه وزارة الزراعة، ضمن خطة التحريج الوطني، ويمتد المشروع على مسافة (14) كيلو متر.

كما تفقد مشروع الأبيض لزراعة الاعلاف المقام على حفيرة الأبيض، ومشروع زراعة الصبار في منطقة الأبيض الذي تنفذه وزارة الزراعة

وتأتي الجولة التفقدية في إطار المتابعة المستمرة لمشاريع المبادرات الملكية التي يجري تنفيذها بتوجيهات ملكية سامية، في مختلف مناطق المملكة، والتي يتم الإعلان عنها واطلاقها من قبل جلالة الملك خلال زياراته ولقاءاته التواصلية المختلفة مع أبناء هذه المناطق في ضوء المطالب والاحتياجات والاولويات التي يتقدمون بها لجلالته.