الدفاع المدني يتعامل مع 1219 حادثاً خلال 24 ساعة

الدفاع المدني_ تعاملت مديرية الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 1219 حادثاً، توزعت بين 1026 حالة إسعافية، و123 حادث إنقاذ، و70 حادث إطفاء، بمتوسط زمن استجابة عام بلغ (7 دقائق و35 ثانية).

وأوضحت المديرية أن متوسط زمن الاستجابة للحالات الإسعافية بلغ 7 دقائق و36 ثانية، فيما بلغ 7 دقائق و34 ثانية لحوادث الإنقاذ، و7 دقائق و35 ثانية لحوادث الإطفاء.

وأكدت جاهزيتها للتعامل مع مختلف أنواع الحوادث على مدار الساعة من خلال كوادرها المؤهلة والمزودة بأحدث المعدات، مشددة على أهمية اتباع إرشادات السلامة العامة والوقاية للحفاظ

على السلامة العامة