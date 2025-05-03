إنجازات وزارة التربية والتعليم في الربع الأول من 2025 ضمن رؤية التحديث الاقتصادي

وطنا اليوم_

أكدت وزارة التربية والتعليم أهمية تضافر جهود إدارات الوزارة كافة، والعمل بروح الفريق الواحد لمتابعة سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لقطاع التربية والتعليم.

وأشارت إلى أهمية العمل على تنفيذ ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي وما اشتملت عليه من مبادرات ومشاريع خاصة بالتعليم، وصولا لمنظومة متكاملة تتميز بالكفاءة والفعالية.

وفي هذا السياق أعلنت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء تقرير منجزات الربع الأول للعام (2025) للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) المتعلق بقطاع التعليم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمود الحياصات، إن التقرير تضمن إنشاء (7) مدارس جديدة والانتهاء من (13) مشروع، وإضافة (54) غرفة صفية لمدارس قائمة موزعة على مختلف الأقاليم، وفق الاحتياجات والأولويات الفعلية، بالإضافة إلى (25) مدرسة قيد الإنشاء، وصيانة (295) مدرسة وفق معايير الصيانة المعتمدة.

وأضاف الحياصات أن التقرير تضمن الانتهاء من تدريب (11,307) معلمًا ومعلمة، وتدريب (1000) مشرفًا ومشرفة؛ تلقوا تدريبًا وجاهيًا أثناء الخدمة من مختلف الرتب التعليمية، إضافة لتدريب (10,050) موظفًا وموظفة من خلال المنصة الإلكترونية للتدريب.

كما تضمن التقرير بحسب الحياصات، إقرار الوزارة الدليل الإجرائي “لمبادرة لمدرستي أنتمي” والذي يتضمن المبادرة بالإضافة للمعايير والمؤشرات الخاصة بتنفيذها والتعميم على جميع مدارس مديريات التربية والتعليم للعمل بما جاء فيه وتطبيق محتواه، بالإضافة إلى استمرار (3) مبادرات تعليمية فعالة.

وفيما يخص ضمان الجودة؛ أوضح الحياصات أن الوزارة قامت بتطوير الدليل التدريبي لنظام ضمان جودة رياض الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة، وعقد عدد من الورش التعريفية استهدفت مدراء ومعلمات رياض الأطفال في (1,400) مدرسة، بهدف تعزيز تطبيق معايير الجودة وتطوير البيئة التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة.

وبين أنه جرى بناء قدرات (25) من ضباط ارتباط تزويد البيانات الوطنية في المؤسسات الحكومية لمتغيرات قطاع التعليم بشكل عام، لضمن خطة تحسين مرتبة الأردن في مؤشر المعرفة العالمي.

وأوضح التقرير إعداد النماذج الاختبارية للمباحث الأساسية الأربعة، اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم للصف الثامن، ومبحثي اللغة العربية والرياضيات للصف الثالث وذلك في إطار الجهود لتحسين وتطوير الاختبارات الوطنية لتحاكي الاختبارات الدولية.

وأشار التقرير إلى تزويد (2,176) طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة الحركية الملتحقين بالمدارس الحكومية ببدل مواصلات، بما يسهم بتسهيل وصولهم إلى المؤسسات التعليمية ودمجهم في البيئة المدرسية.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتدريب (12,307) موظفًا وموظفة تدريبًا وجاهيًا أثناء الخدمة من مختلف الرتب التعليمية ضمن مساري المعلم والإداري في مجال تدريب وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة.