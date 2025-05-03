بعد وفاة 4 اطفال بحريق بعمان .. ايعاز عاجل من وزير الاوقاف

وطنا اليوم_أعربت وزارة الأوقاف عن صادق تعازي موظفيها ومواساتهم لذوي ضحايا حريق سكن تابع لأحد المساجد بمنطقة ابو علندا، والذي أسفر عن وفاة أربعة أطفال أشقاء وإصابة اثنين آخرين.

وعبَّر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة لدى زيارته بيت العزاء عن تعازيه ومواساته لذوي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، ومبديا استعداد الوزارة لتقديم أي عون إثر هذا المصاب.

كما اطلع الخلايلة برفقة امين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل على موقع الحادث وتفاصيله، والإجراءات المتخذة وكل ما يلزم لضمانعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

واوعز الخلايلة بنقل الاسرة الى سكن جديد مع تجهيزه بكامل مستلزماته من اثاث وغيره.