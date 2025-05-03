مقتل سيده اثر عبوة ناسفة انفجرت بها في اليونان

وطنا اليوم_قتلت امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا إثر انفجار عبوة ناسفة كانت تحملها في مدينة سالونيك شمال اليونان، صباح السبت.

وذكرت الشرطة اليونانية أن الحادث وقع أثناء محاولة المرأة زرع العبوة الناسفة في ماكينة صراف آلي تابعة لأحد البنوك، حيث انفجرت العبوة بشكل غير متوقع قبل أن تتمكن من إتمام عملية الزرع.

وأكد أحد المسؤولين في الشرطة لرويترز أن التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل الحادث، موضحًا: «يبدو أنها كانت تخطط لزرع العبوة في ماكينة الصراف الآلي، لكن وقع خطأ أدى إلى انفجارها في يديها قبل أن تتمكن من تنفيذ ما كانت تنوي القيام به».

ولم تكشف السلطات عن هوية المرأة أو أي تفاصيل إضافية حول دوافع الحادث، إلا أن التحقيقات الجنائية مستمرة.

هذه الحادثة تأتي في وقت تشهد فيه اليونان إجراءات أمنية مشددة في مواجهة خطر العمليات الإرهابية أو الجريمة المنظمة، فيما لم تُعرف بعد صلة المرأة بأي تنظيمات متطرفة أو دافع آخر وراء محاولة زرع العبوة.