بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مقتل سيده اثر عبوة ناسفة انفجرت بها في اليونان

56 دقيقة ago
مقتل سيده اثر عبوة ناسفة انفجرت بها في اليونان

وطنا اليوم_قتلت امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا إثر انفجار عبوة ناسفة كانت تحملها في مدينة سالونيك شمال اليونان، صباح السبت.

وذكرت الشرطة اليونانية أن الحادث وقع أثناء محاولة المرأة زرع العبوة الناسفة في ماكينة صراف آلي تابعة لأحد البنوك، حيث انفجرت العبوة بشكل غير متوقع قبل أن تتمكن من إتمام عملية الزرع.

 

وأكد أحد المسؤولين في الشرطة لرويترز أن التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل الحادث، موضحًا: «يبدو أنها كانت تخطط لزرع العبوة في ماكينة الصراف الآلي، لكن وقع خطأ أدى إلى انفجارها في يديها قبل أن تتمكن من تنفيذ ما كانت تنوي القيام به».

 

ولم تكشف السلطات عن هوية المرأة أو أي تفاصيل إضافية حول دوافع الحادث، إلا أن التحقيقات الجنائية مستمرة.

 

هذه الحادثة تأتي في وقت تشهد فيه اليونان إجراءات أمنية مشددة في مواجهة خطر العمليات الإرهابية أو الجريمة المنظمة، فيما لم تُعرف بعد صلة المرأة بأي تنظيمات متطرفة أو دافع آخر وراء محاولة زرع العبوة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:44

الجيش الإسرائيلي: إجلاء 5 سوريين دروز لتلقي العلاج داخل إسرائيل

12:27

عاجل – الارصاد : حالة عدم استقرار تؤثر على المملكة الأحد… أمطار رعدية متوقعة في الجنوب والشرق… التفاصيل

11:44

وفاة أربعة أطفال أشقاء وإصابة اثنين آخرين إثر حريق سكن مسجد في محافظة العاصمة

10:38

500 شركة تؤكد مشاركتها في اليوم الوطني للتشغيل الثلاثاء

10:08

أكسيوس: اتفاق وشيك بشأن إدخال المساعدات إلى غزة

09:13

نائب الرئيس الأميركي: ألمانيا تعيد بناء “جدار برلين”

08:06

إسرائيل.. اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

01:49

مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأبرز قادة السياحة في المنطقة

23:48

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الزيود وبني خالد والزين

23:17

الشرع: إن فرضت علينا الحرب جعلناها كصلاة العصر لا شفع فيها ولا وتر

22:14

أبو حسان يؤكد على مواقف الأردن في دعم القضية الفلسطينية العادلة واستنكار حرب الابادة

20:50

بلدية الزرقاء تتخذ إجراءات لمنع سرقة أغطية المناهل

وفيات
وفيات الجمعة 2-5-2025وفيات الخميس 1-5-2025وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025وفيات الثلاثاء 29 – 4 – 2025وفيات الاثنين 28-4-2025