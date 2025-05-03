عاجل – الارصاد : حالة عدم استقرار تؤثر على المملكة الأحد… أمطار رعدية متوقعة في الجنوب والشرق… التفاصيل

وطنا اليوم_

تتأثر المملكة خلال الأيام المقبلة بأجواء متقلبة تتراوح بين الاعتدال والانخفاض في درجات الحرارة،وحالة عدم استقرار تؤثر على المملكة بعد ظهر الاحد مع فرص لهطول الأمطار خاصة في جنوب وشرق المملكة بما فيها العقبة.

السبت:

أجواء معتدلة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة. الرياح غربية معتدلة، تتحول ليلاً إلى شمالية غربية تنشط أحياناً في مناطق البادية الشرقية وتثير الغبار، بينما تميل الأجواء ليلاً للبرودة في أغلب المناطق.

الأحد:

انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وأجواء لطيفة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والعقبة. تبدأ المملكة بالتأثر تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي مع ساعات الظهيرة، حيث تتكاثر الغيوم وتهطل زخات من المطر في جنوب وشرق المملكة، وقد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد والبرد، كما يُحتمل هطول أمطار خفيفة لفترة قصيرة في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة. الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً في الجنوب والشرق.

ليلاً، تبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة في الجنوب والشرق، مع أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق.

تحذيرات الأحد:

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة جنوب وشرق المملكة.

نصائح:

الانتباه من الانزلاق على الطرقات أثناء هطول الأمطار.

الاثنين:

انخفاض آخر على درجات الحرارة، وأجواء غائمة جزئياً ولطيفة في أغلب المناطق، ومائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية. يتوقع هطول زخات خفيفة من المطر حتى ساعات العصر في شمال ووسط المملكة، وأجزاء من الجنوب الغربي والشرقي. الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة.

ليلاً، يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار والعقبة.

تحذيرات الاثنين:

تدني مدى الرؤية بسبب الضباب صباحاً فوق المرتفعات العالية.

نصائح:

الحذر من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً.

الثلاثاء:

ارتفاع على درجات الحرارة، مع أجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وظهور غيوم عالية. الرياح شمالية غربية معتدلة.

ليلاً، تكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.