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وفاة أربعة أطفال أشقاء وإصابة اثنين آخرين إثر حريق سكن مسجد في محافظة العاصمة

28 ثانية ago
وفاة أربعة أطفال أشقاء وإصابة اثنين آخرين إثر حريق سكن مسجد في محافظة العاصمة

وطنا اليوم _

 

قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام ان كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت اليوم مع حريق شب داخل سكن بالطابق الأرضي تابع لأحد المساجد بمنطقة ابو علندا.

 

إذ نتج عن الحريق وفاة أربعة أطفال اشقاء تتراوح أعمارهم ما بين(٥ و١٠) سنوات إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم وإصابة طفلين آخرين من نفس العائلة يبلغان من العمر(٢و٣) سنوات بضيق في التنفس إثر استنشاقهم للغازات المنبعثة من الحريق

 

حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفيات إلى مستشفى التوتنجي الحكومي ومستشفى البشير الحكومي والاصابات قيدالعلاج، وتم فتح تحقيق لمعرفة اسباب الحريق.وفاة أربعة أطفال أشقاء وإصابة اثنين آخرين إثر حريق سكن مسجد في محافظة العاصمة

 

قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام ان كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت اليوم مع حريق شب داخل سكن بالطابق الأرضي تابع لأحد المساجد بمنطقة ابو علندا.

 

إذ نتج عن الحريق وفاة أربعة أطفال اشقاء تتراوح أعمارهم ما بين(٥ و١٠) سنوات إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم وإصابة طفلين آخرين من نفس العائلة يبلغان من العمر(٢و٣) سنوات بضيق في التنفس إثر استنشاقهم للغازات المنبعثة من الحريق

 

حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفيات إلى مستشفى التوتنجي الحكومي ومستشفى البشير الحكومي والاصابات قيدالعلاج، وتم فتح تحقيق لمعرفة اسباب الحريق.


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