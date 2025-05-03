500 شركة تؤكد مشاركتها في اليوم الوطني للتشغيل الثلاثاء

وطنا اليوم_أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن نحو 500 شركة من مؤسسات القطاع الخاص أكدت مشاركتها في اليوم الوطني للتشغيل الذي تنظمه الوزارة في العاصمة وكافة محافظة المملكة يوم الثلاثاء الموافق 2025/5/6، من الساعة 10 صباحا-3:30 عصرا.

وبين الزيود أن عدد الشواغر التي توفرها هذه الشركات حوالي 9269 شاغر في مختلف المجالات، مؤكدا أن المجال ما زال مفتوحا أمام شركات القطاع الخاص التي ترغب في المشاركة في هذا اليوم الوطني الذي يهدف إلى زيادة عدد الأردنيين المشتغلين في القطاع الخاص.

وأضاف أن أي شركة ترغب بالمشاركة عليها التواصل مع مديرية التشغيل المركزية في عمان أو مع مديريات العمل في المحافظات.

ودعا الباحثات والباحثين عن العمل إلى الاستفادة من فرص العمل المتوفرة من خلال هذا اليوم الوطني ليتمكنوا من الحصول على الوظيفة التي تناسب كل واحد منهم.