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أكسيوس: اتفاق وشيك بشأن إدخال المساعدات إلى غزة

دقيقة واحدة ago
أكسيوس: اتفاق وشيك بشأن إدخال المساعدات إلى غزة

وطنا البوم _قال مسؤولون إسرائيليون ومصدر أميركي، إن اتفاقا قريبا قد يُبرم بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” وممثلين عن مؤسسات دولية بشأن إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بحسب موقع “أكسيوس” الأميركي.

وأضاف الموقع أن الاتفاق يتعلق بآلية وصول المساعدات إلى غزة “دون سيطرة حركة حماس عليها”، حسب تعبيره.

 

وأوضح أن إمدادات الغذاء في غزة ستنفد بالكامل خلال 3 إلى 4 أسابيع، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تفاصيل الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات.

 

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في وقت سابق، إن الاحتلال يدمر بشكل ممنهج مصادر الغذاء في القطاع عبر استهداف المخابز ومراكز الإغاثة والتكايا والمزارع وآبار المياه ومخازن الأغذية، ضمن سياسة التجويع التي يمارسها ضد الفلسطينيين الذين يواجهون إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.


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