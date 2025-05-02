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أبو حسان يؤكد على مواقف الأردن في دعم القضية الفلسطينية العادلة واستنكار حرب الابادة

15 ثانية ago
أبو حسان يؤكد على مواقف الأردن في دعم القضية الفلسطينية العادلة واستنكار حرب الابادة

وطنا اليوم -اجتمعت اللجنة التنفيذية لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي لدورة الثامنة والثلاثين اليوم الجمعة في الجزائر للتحضير لأعمال الدورة ، ومثل الوفد الأردني سعادة النائب خالد ابو حسان عضو اللجنة والوفد المرافق .

وأكد ابو حسان في مداخلاته على ضرورة تنسيق الجهود العربية وتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات الاقليمية والعالمية وأثنى على الجهود الدؤوبة للاتحاد البرلماني العربي .

وأكد أبو حسان على مواقف الأردن في دعم القضية الفلسطينية العادلة واستنكار حرب الابادة والتهديدات بالتهجير و أكد على دور الأردن في الوصاية الهاشمية على المقدسات وضرورة الدعم العربي لها .

كما وأكد على دعم الأردن لسوريا ولوحدة الأراضي السورية والانتهاكات التي تتعرض لها من الكيان الغاصب وتضمينها في البيان الختامي لأعمال المؤتمر.


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