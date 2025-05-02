أبو حسان يؤكد على مواقف الأردن في دعم القضية الفلسطينية العادلة واستنكار حرب الابادة

وطنا اليوم -اجتمعت اللجنة التنفيذية لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي لدورة الثامنة والثلاثين اليوم الجمعة في الجزائر للتحضير لأعمال الدورة ، ومثل الوفد الأردني سعادة النائب خالد ابو حسان عضو اللجنة والوفد المرافق .

وأكد ابو حسان في مداخلاته على ضرورة تنسيق الجهود العربية وتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات الاقليمية والعالمية وأثنى على الجهود الدؤوبة للاتحاد البرلماني العربي .

وأكد أبو حسان على مواقف الأردن في دعم القضية الفلسطينية العادلة واستنكار حرب الابادة والتهديدات بالتهجير و أكد على دور الأردن في الوصاية الهاشمية على المقدسات وضرورة الدعم العربي لها .

كما وأكد على دعم الأردن لسوريا ولوحدة الأراضي السورية والانتهاكات التي تتعرض لها من الكيان الغاصب وتضمينها في البيان الختامي لأعمال المؤتمر.