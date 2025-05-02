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يونيسف: أطفال غزة يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت

24 ثانية ago
يونيسف: أطفال غزة يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت

وطنا اليوم:حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الجمعة، من أن أطفال قطاع غزة يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت ولا شيء يبرر ذلك بعد شهرين من الحصار الإسرائيلي الخانق.
جاء ذلك في بيان للمديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، يسلط الضوء على وضع الأطفال في قطاع غزة بعد شهرين من الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وجددت راسل المطالبة برفع الحصار عن غزة، والسماح بدخول السلع التجارية، وإطلاق سراح الأسرى، وحماية الأطفال.
وقالت المسؤولة الأممية: “على مدى شهرين، واجه أطفال قطاع غزة قصفا متواصلا، محرومين من السلع والخدمات الأساسية والرعاية الصحية المنقذة للحياة، ومع كل يوم يمر من الحصار الإسرائيلي على إدخال المساعدات، يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت، ولا شيء يبرر ذلك”.


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