تحذير من تسونامي.. زلزال يضرب تشيلي بقوة 7.5 ريختر

وطنا اليوم:ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات بويرتو ويليامز في منطقة ماجالانيس في تشيلي.

وأصدرت الخدمة الهيدروغرافية وعلوم المحيطات التابعة للبحرية التشيلية (SHOA) التحذير بعد أن ضرب الزلزال بويرتو ويليامز في منطقة ماجالانيس.

ونقلت رويترز عن سلطة الوقاية من الكوارث في تشيلي: “تقرر إجلاء السكان من ماجلان جنوبي البلاد بعد مخاوف من تسونامي”.

كما أصدروا تحذيرا احترازيا لمنطقة القطب الجنوبي.

وقال النظام الوطني للوقاية من الكوارث والاستجابة لها إنهم “يواصلون تقييم التأثير على الناس والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخدمات الأساسية”.

وأضافوا أنه سيتم الإبلاغ عن النتائج من خلال تقارير الحوادث أو الطوارئ التي أعدتها SENAPRED، الخدمة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها.