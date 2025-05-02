بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك: المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة

18 ثانية ago
الملك: المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في العاصمة تيرانا، اليوم الجمعة، لقاءين منفصلين مع الرئيس الألباني باجرام بيجاج، ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما، ركزا على سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.
وتم التأكيد على أهمية توسيع التعاون بين الأردن وألبانيا في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية، والتجارية، والسياحة، فضلا عن تعاونهما في تعزيز الحوار بين الأديان.
وأعرب جلالته خلال اللقاءين، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، عن تقديره لدور ألبانيا في محاربة التطرف والإرهاب ضمن “مبادرة اجتماعات العقبة”.
وجرى بحث آخر المستجدات في الإقليم، إذ شدد جلالة الملك على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.
وأكد الجانبان ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين.
وشدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، واستئناف إدخال المساعدات الإغاثية، وإنهاء التصعيد بالضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
بدوره، لفت الرئيس الألباني إلى الدور المهم للأردن، بقيادة جلالة الملك، في العمل على تحقيق الاستقرار بالإقليم، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المملكة في جميع المجالات.
وحضر اللقاءين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى ألبانيا زهير النسور.
ولدى وصول جلالة الملك إلى القصر الرئاسي في تيرانا، جرت لجلالته مراسم استقبال رسمية، ودوّن جلالته كلمة في سجل الزوار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:41

الجغبير: تعاون صناعي نيابي نوعي لتعزيز التبادل التجاري بين الأردن والجزائر

16:08

سوريا تدين قصف القصر الرئاسي وتؤكد مضيها في مسار المقاومة

15:56

تأنيث التعليم الابتدائي: هل نصنع جيلاً هشّا

15:41

الفاو : أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى لها منذ عام

15:33

الملك يعقد لقاء مع الرئيس الألباني لبحث سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين

15:30

عندما يسلم الكاتب قلمه إلى الآلة

15:09

تجدد الحرائق قرب مدينة القدس والاحتلال يستنفر طواقمه

14:46

ابنة بيل غيتس تكشف عن إصابة والدها بمتلازمة التوحد

14:41

اتفاقية تسويق بين هيئة تنشيط السياحة وشركة المسافر السعودية

14:37

الأمن العام تواصل حملتها البيئية للحفاظ على المواقع الطبيعية

14:33

ليبرمان: صاروخان من اليمن دفعا ملايين الإسرائيليين للملاجئ

13:55

الأشغال تنهي مسح شبكة الطرق بالأقمار الصناعية وتحصر متطلبات صيانتها

وفيات
وفيات الجمعة 2-5-2025وفيات الخميس 1-5-2025وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025وفيات الثلاثاء 29 – 4 – 2025وفيات الاثنين 28-4-2025