الجغبير: تعاون صناعي نيابي نوعي لتعزيز التبادل التجاري بين الأردن والجزائر

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الزيارة إلى الجزائر بمرافقة وفد نيابي، تشكل خطوة نوعية في مسار التعاون بين القطاع الصناعي والسلطة التشريعية.

وأوضح الجغبير أن هذه الزيارة المشتركة تهدف إلى بحث سبل تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن والجزائر، خصوصاً اتفاقية التعاون التجاري الموقعة عام 1997، إلى جانب الاتفاقية العربية لتيسير وتنمية التبادل التجاري.

وبيّن الجغبير أن اللقاءات التي ستُعقد مع وزراء الاقتصاد واللجان البرلمانية المعنية في الجزائر، من شأنها تسريع خطوات التعاون الاقتصادي وتحقيق اختراق فعلي في السوق الجزائرية، التي يرى أنها تمثل فرصة كبيرة للمنتجات الأردنية، خاصة في قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات، والمستلزمات الطبية، والصناعات الكيمياوية، والغذائية والزراعية.

وأكد أن غرفة صناعة الأردن تعمل باستمرار على تنظيم زيارات لوفود اقتصادية إلى الجزائر، لعقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال الجزائريين، وتعريفهم بالمنتج الأردني، والترويج له من خلال المعارض الدولي