بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الجغبير: تعاون صناعي نيابي نوعي لتعزيز التبادل التجاري بين الأردن والجزائر

31 ثانية ago
الجغبير: تعاون صناعي نيابي نوعي لتعزيز التبادل التجاري بين الأردن والجزائر

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الزيارة إلى الجزائر بمرافقة وفد نيابي، تشكل خطوة نوعية في مسار التعاون بين القطاع الصناعي والسلطة التشريعية.
وأوضح الجغبير أن هذه الزيارة المشتركة تهدف إلى بحث سبل تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن والجزائر، خصوصاً اتفاقية التعاون التجاري الموقعة عام 1997، إلى جانب الاتفاقية العربية لتيسير وتنمية التبادل التجاري.
وبيّن الجغبير أن اللقاءات التي ستُعقد مع وزراء الاقتصاد واللجان البرلمانية المعنية في الجزائر، من شأنها تسريع خطوات التعاون الاقتصادي وتحقيق اختراق فعلي في السوق الجزائرية، التي يرى أنها تمثل فرصة كبيرة للمنتجات الأردنية، خاصة في قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات، والمستلزمات الطبية، والصناعات الكيمياوية، والغذائية والزراعية.
وأكد أن غرفة صناعة الأردن تعمل باستمرار على تنظيم زيارات لوفود اقتصادية إلى الجزائر، لعقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال الجزائريين، وتعريفهم بالمنتج الأردني، والترويج له من خلال المعارض الدولي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:08

سوريا تدين قصف القصر الرئاسي وتؤكد مضيها في مسار المقاومة

15:56

تأنيث التعليم الابتدائي: هل نصنع جيلاً هشّا

15:41

الفاو : أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى لها منذ عام

15:33

الملك يعقد لقاء مع الرئيس الألباني لبحث سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين

15:30

عندما يسلم الكاتب قلمه إلى الآلة

15:09

تجدد الحرائق قرب مدينة القدس والاحتلال يستنفر طواقمه

14:46

ابنة بيل غيتس تكشف عن إصابة والدها بمتلازمة التوحد

14:41

اتفاقية تسويق بين هيئة تنشيط السياحة وشركة المسافر السعودية

14:37

الأمن العام تواصل حملتها البيئية للحفاظ على المواقع الطبيعية

14:33

ليبرمان: صاروخان من اليمن دفعا ملايين الإسرائيليين للملاجئ

13:55

الأشغال تنهي مسح شبكة الطرق بالأقمار الصناعية وتحصر متطلبات صيانتها

13:32

لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي

وفيات
وفيات الجمعة 2-5-2025وفيات الخميس 1-5-2025وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025وفيات الثلاثاء 29 – 4 – 2025وفيات الاثنين 28-4-2025