الملك يعقد لقاء مع الرئيس الألباني لبحث سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدالله الثاني لقاء مع الرئيس الألباني باجرام بيجاج في العاصمة تيرانا، لبحث سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

ووصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، إلى العاصمة الألبانية تيرانا لعقد لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء.

وكان جلالة الملك قد غادر اليوم أرض الوطن في زيارات تشمل ألبانيا ومونتينيغرو (الجبل الأسود)، والولايات المتحدة.