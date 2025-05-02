تجدد الحرائق قرب مدينة القدس والاحتلال يستنفر طواقمه

وطنا اليوم:شب حريق ضخم اليوم الجمعة في بلدة طمرة بالداخل المحتل جراء تساقط شظايا صاروخ يمني شمال فلسطين المحتلة.

الى ذلك تجددت الحرائق ظهر اليوم الجمعة، في منطقة اللطرون قرب مدينة القدس المحتلة، وفق ما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقالت الصحيفة إن الاحتلال دفع بطواقم الإطفاء إلى المنطقة.

وأعلن الاحتلال أمس الخميس أن الحرائق المندلعة في جبال القدس أحرقت أكثر من 24 ألف دونم حتى الآن، في حين تواصل إجلاء السكان من البلدات المهددة بنيرانها، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس “حالة الطوارئ” بسبب الحرائق التي عمقت الخلافات الداخلية في إسرائيل.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن وزارة السياحة الإسرائيلية القول إنه جرى تشكيل غرفة عمليات خاصة لإدارة إجلاء السكان من بلدات تهددها الحرائق، بينما قدرت تكلفة إعادة الإعمار بعد الحرائق بملايين الدولارات.

واندلعت الحرائق منذ صباح أمس في أحراج بين تل أبيب والقدس، ولا تزال مشتعلة في 9 بؤر، منها بيت مئير وشورش وشعار هاغاي ونافيه إيلان ومسيلات تسيون ونافيه شالوم ومنتزه كندا وعانافا.

وانتشرت الحرائق جراء ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في المنطقة الحرجية، وتوقعت هيئة الأرصاد الإسرائيلية استمرار انتشار النيران خلال الساعات القادمة بسبب الرياح.

وحسب تقديرات أولية للصندوق القومي اليهودي، التهمت النيران حتى الساعة 24 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأتت الحرائق على أجزاء من غابة إشتاؤول ومنتزه كندا الذي احترق بالكامل، ومنتزه عانافا ومنطقة ديريخ بورما وغابة شوريش غرب القدس .

ووفق قائد منطقة القدس في هيئة الإطفاء والإنقاذ شموئيل فريدمان، فإن الحرائق الحالية قد تكون الأكبر التي تشهدها إسرائيل على الإطلاق.

وقال في تصريحات من غرفة قيادة مكافحة الحرائق “نواجه ربما أكبر حريق شهدته البلاد”.

وتابع: “ليس لدينا فكرة عن سبب الحريق، ولا ننشغل بذلك. وأثناء الحريق كانت هناك حرائق أخرى في نقاط مختلفة”.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس من أن حرائق الغابات المتسارعة الانتشار قرب القدس قد تصل إلى المدينة، معلنا الوضع “حالة طوارئ وطنية”.

وأضاف في بيان له “نحن بحاجة إلى جلب أكبر عدد ممكن من سيارات الإطفاء وإنشاء حواجز للحرائق تتجاوز خطوط النار الحالية بكثير… نحن الآن في حالة طوارئ وطنية، وليست محلية فقط والأولوية الآن هي الدفاع عن القدس”.