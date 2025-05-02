اتفاقية تسويق بين هيئة تنشيط السياحة وشركة المسافر السعودية

وطنا اليوم:وقعت هيئة تنشيط السياحة، اتفاقية تسويق مشتركة مع شركة “المسافر” السعودية، إحدى أبرز شركات تنظيم الرحلات في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي (ATM) 2025 المنعقد في دبي.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الجمعة، تهدف الاتفاقية إلى الترويج للأردن كوجهة سياحية مفضلة في السوق السعودي، عبر تنفيذ حملات تسويق رقمية مشتركة تُبرز ما يتمتع به الأردن من مقومات سياحية طبيعية وتاريخية وثقافية متنوعة.

وأكد مدير هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن السوق السعودي يعد من أكبر الأسواق المصدّرة للسياحة إلى الأردن.

وقال: “نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى زيادة عدد السياح السعوديين، وتقديم الأردن كخيار أول للسياحة في المنطقة”، مبينا أن السياحة السعودية إلى الأردن شهدت نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث زار المملكة نحو 1.3 مليون سائح سعودي، بنسبة زيادة بلغت نحو 16 بالمئة مقارنة بالعام السابق؛ مما يعكس عمق الروابط السياحية والاجتماعية بين البلدين.

وتمثل الاتفاقية التي وقعها، ممثلا عن هيئة تنشيط السياحة، مدير دائرة التسويق في الهيئة أحمد الحمود، بداية لسلسلة من الشراكات المستقبلية مع شركات سياحية كبرى في المنطقة، ضمن خطتها التوسعية الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية رئيسية في الشرق الأوسط، خاصة في السوق الخليجي ودول الجوار.