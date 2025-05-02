ليبرمان: صاروخان من اليمن دفعا ملايين الإسرائيليين للملاجئ

وطنا اليوم:قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا جديد أطلق من اليمن وتتم مراجعة نتائجه.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائلي قالت إنه تم اعتراض الصاروخ اليمني.

وأضافت الإذاعة أن 25 صاروخا باليستيا أطلقت من اليمن منذ استئناف القتال في قطاع غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي.

من جانبها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تفعيل صفارات الإنذار في عشرات المواقع شمالي إسرائيل ومنها حيفا وخليجها والجولان.

وأفادت القناة الإسرائيلية 14 بسماع دوي انفجارات في شمال ووسط إسرائيل وصواريخ اعتراضية في منطقة القدس.

وشب حريق ضخم اليوم الجمعة في بلدة #طمرة بالداخل المحتل جراء تساقط شظايا صاروخ يمني شمال فلسطين المحتلة.

الى ذلك قال زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان: صاروخان من اليمن خلال 24 ساعة دفعا الملايين إلى الملاجئ وما دامت حكومة الكوارث في الحكم فلن يكون لدينا أمان أبدا.