بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ليبرمان: صاروخان من اليمن دفعا ملايين الإسرائيليين للملاجئ

16 ثانية ago
ليبرمان: صاروخان من اليمن دفعا ملايين الإسرائيليين للملاجئ

وطنا اليوم:قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا جديد أطلق من اليمن وتتم مراجعة نتائجه.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائلي قالت إنه تم اعتراض الصاروخ اليمني.
وأضافت الإذاعة أن 25 صاروخا باليستيا أطلقت من اليمن منذ استئناف القتال في قطاع غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي.
من جانبها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تفعيل صفارات الإنذار في عشرات المواقع شمالي إسرائيل ومنها حيفا وخليجها والجولان.
وأفادت القناة الإسرائيلية 14 بسماع دوي انفجارات في شمال ووسط إسرائيل وصواريخ اعتراضية في منطقة القدس.
وشب حريق ضخم اليوم الجمعة في بلدة #طمرة بالداخل المحتل جراء تساقط شظايا صاروخ يمني شمال فلسطين المحتلة.
الى ذلك قال زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان: صاروخان من اليمن خلال 24 ساعة دفعا الملايين إلى الملاجئ وما دامت حكومة الكوارث في الحكم فلن يكون لدينا أمان أبدا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:55

الأشغال تنهي مسح شبكة الطرق بالأقمار الصناعية وتحصر متطلبات صيانتها

13:32

لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي

11:30

شاهد : قتلى وتفحم سيارات في حريق ضخم في مصر

11:23

موسم قطف ورق العنب ينعش الحركة التجارية لمزارعي جرش

11:07

تلفريك عجلون يسجل رقما قياسيا في أعداد الزوار

11:03

وفيات الجمعة 2-5-2025

10:33

الملك يغادر الوطن في زيارات تشمل ألبانيا ومونتينيغرو والولايات المتحدة

10:28

إلى روح الأستاذ الدكتور عمر أبو نواس أستاذ اللغة والنحو في جامعتي: القاسميّة والألمانية رحمه الله

10:25

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1,8% للربع الأول من 2025

10:15

أجواء ربيعية لطيفة نهار الجمعة وباردة ليلا

10:08

بعد إرجاء المحادثات النووية.. ترامب يهدد بمعاقبة أي مشترٍ لنفط إيران

09:56

توجه لاستقبال بضائع التجارة الإلكترونية من الخليج العربي إلى الأردن عن طريق البر

وفيات
وفيات الجمعة 2-5-2025وفيات الخميس 1-5-2025وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025وفيات الثلاثاء 29 – 4 – 2025وفيات الاثنين 28-4-2025