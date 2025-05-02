لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي

وطنا اليوم:حذر لبنان حركة حماس، من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، وفقا لبيان صادر عن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان.

وأكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الذي ترأس اجتماع المجلس الأعلى، وفقا للبيان، ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزراي للحكومة وعدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي، حيث إنّ سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار.

وأشار البيان إلى أن لبنان ستتخذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

وأضاف أن عون أكّد تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقاً للقانون الدولي ومباردة السلام العربية، مشددا على عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر.

ولفت البيان إلى أن مباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و 28 /آذار/2025 وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة.

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الأمنية بصورة عامة في لبنان، مشدداً على أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها لما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة كافة بالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.