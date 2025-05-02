إلى روح الأستاذ الدكتور عمر أبو نواس أستاذ اللغة والنحو في جامعتي: القاسميّة والألمانية رحمه الله

بقلم أ.د.خليل الرفوع – الجامعة القاسمية

أوجعتَني ألمًا بالموت يا عمرُ

أُهديكَ صمتي وأَرثي القلبَ يا عمرُ

وفي وداعكَ بحرُ الشعرِ يحتضرُ

يا سيدَ الصبرِ إنْ كربٌ ألمَّ بهِ

يطوي الحَنايا على الشكوى ويصطبرُ

رحلتَ صبحًا عن الدنيا رحيلَ فتًى

ألقى الغَمامَ على الفصحى ويستترُ

ليْ في حضوركَ وجدٌ أنتَ تعرفُه

يا ابنَ الكرامِ عُراهُ الشمسُ والقمرُ

سهمُ المنية قد أوْدى بقافيتي

لما أصابكَ واستقوى به الوتَر

جراحُ قلبك في الأحشاء تكتمها

وترْتجي في كتاب الله لا تذَر

كالبحر يتلو على الأمواج زرقتَها

يا غربةَ الموج لمّا مسّها الخطر

في غيبة الروح تبكي كلُّ جارحةٍ

وللمنايا كؤوسٌ صفوها الكَدر

ما كنتُ أحسبُ قولي فيك ينثرني

بعد الرحيل رثاءً جمرُه الإِِبَر

أبا علي وما العلياءُ منزلةٌ

إلا لطيبك لا غدْر ولا هَذَر

لله قلبُك روضٌ فوحُه أنُفٌ

بوحُ الخُزامى على أغصانه خَضِر

سقيتَها من عيون الغيم غُرتَها

حتى تهادى إليكَ الطّلُّ والزَّهَر

شوقي إليك على جمر الفؤاد شجًى

يحكي الحكايا وفي أنّاتِه الصُّور

ماذا أقول: صداكَ اليومَ أنشدُه

أوجعتني ألمًا بالموت يا عمر

وما تزال بحلقي غصّةٌ حُبِسَتْ

تسري إليك وجفنُ العين يعتصر

حقًا رحلتَ وفي عينيكَ أسئلةٌ

تَروي إلينا ويُفشي سرَّها النظر

بالعلم عشْتَ إلى أن زاركَ الأجلُ

إنّ السماءِ تُرَجَّى حينَ تستتر