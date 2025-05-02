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أجواء ربيعية لطيفة نهار الجمعة وباردة ليلا

25 ثانية ago
أجواء ربيعية لطيفة نهار الجمعة وباردة ليلا

وطنا اليوم:تشير توقعات إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الربيعية اللطيفة والمعتدلة في أغلب مناطق المملكة خلال الأيام الأربعة المقبلة، مع أجواء تميل إلى الدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ونشاط نسبي في الرياح، وفرص محدودة لهطول زخات محلية من المطر يومي الأحد والاثنين، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.
الجمعة، تكون الأجواء لطيفة نهارا في معظم المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في المناطق الصحراوية.
ليلا، تكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، بينما تكون لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة عموما، ودافئة نسبيا في الأغوار والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
الأحد، تسود أجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.
وتتهيأ الفرصة خلال فترة ما بعد الظهر لهطول زخات متفرقة من المطر، خاصة في جنوب المملكة.


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