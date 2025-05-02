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القسام تنفذ عملية عسكرية مركبة ضد قوة للاحتلال بغزة .. بيان

3 ساعات ago
القسام تنفذ عملية عسكرية مركبة ضد قوة للاحتلال بغزة .. بيان

وطنا اليوم _أعلنت كتائب القسام، في بيان مساء الجمعة، تفاصيل العملية المركبة التي نفذتها ضد قوة من جيش الاحتلال، في شارع الطيران بحي تل السلطان غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

 

وأوضحت الكتائب، أن العملية نُفّذت عصر الجمعة الماضية، حيث تمكن مقاومونا من استدراج قوة للاحتلال مؤللة تتكون من أربع آليات عسكرية من نوع “همر” وشاحنة من نوع “أموليسيا”، إلى كمين محكم.

 

 

وأضاف البيان أن القوة المستهدفة تم ضربها بعدد من عبوات “الشواظ” و”العمل الفدائي”، أعقبها اشتباك مباشر من نقطة صفر نفذه عدد من المقاومين، ما أدى إلى وقوع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

 

وأكدت الكتائب أن عناصرها عادوا من خطوط القتال بعد تنفيذ المهمة بنجاح، مشددة على أن عملياتها ضد قوات الاحتلال مستمرة حتى زوال العدوان على القطاع.


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