الطاقة والمعادن: تقنيات لرصد المواد المشعة على المنافذ الحدودية

وطنا اليوم:نفّذ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، الخميس جولة ميدانية، شملت المنافذ الحدودية في العقبة ومحطات شحن المركبات الكهربائية على الطريق الصحراوي.

جاء ذلك، ضمن سلسلة جولات رقابية مستمرة تهدف لضمان الالتزام بالقانون، وسلامة إجراءات العمل، وتوفير الخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والأمان.

وأكدّ السعايدة، أن الهيئة، تواصل أداء دورها الرقابي دون انقطاع، مشدداً على أن جميع المنافذ الحدودية مزوّدة بتقنيات حديثة لرصد المواد المشعة ومنع دخولها أو تهريبها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وأثنى على التنسيق القائم مع الجهات الأمنية لمواجهة أي تجاوزات أو محاولات اتجار غير مشروع للمصادر الإشعاعية.

وأضاف، أن مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة والكوادر الميدانية يواصلون العمل على مدار الساعة لضمان استمرارية التيار الكهربائي، وسرعة معالجة الأعطال، والتصدي لأي اعتداءات على الثروات الوطنية أو تهديدات تمس الصحة والسلامة العامة والبيئة.

وأكد، أهمية المحطات الرقابية التابعة للهيئة في المحافظات، في تعزيز الدور التنظيمي والرقابي على القطاع وكفاءة العمل وتيسير إنجاز المعاملات دون الحاجة لمراجعة المركز الرئيسي، مشيداً بدور الشركاء في دعم جهود الهيئة، وهنأ الكوادر بعيد العمال، مثمناً تفانيهم في أداء مهامهم بمهنية وكفاءة عالية.