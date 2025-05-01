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إيقاف خدمات الشهادات المسجلة مسبقا لـ الأحوال المدنية في مراكز الخدمات الحكومية

12 ثانية ago
إيقاف خدمات الشهادات المسجلة مسبقا لـ الأحوال المدنية في مراكز الخدمات الحكومية

وطنا اليوم:أعلنت مراكز الخدمات الحكومية، الخميس، إيقاف تقديم خدمات الشهادات المسجلة مسبقاً والقيود التابعة لدائرة الأحوال المدنية والجوازات فيها.
وأشارت “الخدمات الحكومي” إلى أن ذلك يأتي نظراً لتحول هذه الخدمات إلى الشكل الإلكتروني من خلال منصة “سند”.
وكان مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، قد أعلن أنه اعتبارا من صباح الأحد المقبل، سيتم وقف استقبال طلبات الحضور الشخصي لإصدار الشهادات الحيوية المسجلة مسبقًا، وسيتم طلبها إلكترونيا.
وأضاف الطيب أنه بإمكان المواطنين الحصول على هذه الشهادات رقميا من خلال تطبيق “سند” أو عبر الرابط الإلكتروني لخدمات الدائرة على موقعها الإلكتروني، واستلامها عبر البريد الأردني حصرا.
وأوضح أنه يمكن للمواطنين الحصول على هذه الشهادات رقميا من خلال تطبيق “سند”، وذلك بالدخول إلى خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات عبر التطبيق، واختيار خدمة “الشهادات الرقمية”، ثم تحديد نوع الشهادة المطلوبة واسم المستفيد ولغة الإصدار (عربي أو إنجليزي)، وبعد ذلك تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونيا.
وتابع أن هذه الخدمة تتيح للمواطنين الأردنيين إمكانية استلام الشهادات إلكترونيا بصيغة (PDF) عبر تطبيق “سند”، حيث يمكنهم استعراض الشهادة من قائمة “طلباتي” كما تحتوي الشهادة على رمز (QR) للتحقق من صحتها.


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