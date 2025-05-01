بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

اغتيال رئيس بلدية صحنايا وابنه في ريف دمشق

دقيقة واحدة ago
اغتيال رئيس بلدية صحنايا وابنه في ريف دمشق

وطنا اليوم:قُتل رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق، حسام ورور، وابنه الوحيد، بينما أعلن “الأمن العام” أنه فتح تحقيقا في الحادثة، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.
وقال “تلفزيون سوريا” إن ورور قُتل رميا بالرصاص “على يد مجهولين”.
وأضاف أن مقتله جاء بعد ساعات من دخول قوات وزارتي الدفاع والداخلية إلى المنطقة.
وأشارت وسائل إعلام أخرى إلى أن ورور كان قد ظهر في تسجيل مصور يرحب بدخول قوات من وزارتي الدفاع والداخلية إلى المنطقة.
وشهدت منطقتا صحنايا وجرمانا بريف دمشق تحولا مفاجئا أمس الأربعاء، عندما باغتت مجموعة مسلحة عناصر الأمن العام فقتلت 16 منهم، في حين سارع جيش الاحتلال لإرسال مسيَّرات وشن غارات بحجة حماية الدروز في المنطقة.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، سارعت الحكومة السورية لعقد اجتماع مع عدد من وجهاء المنطقة، وبحثوا أمورا منها تسليم السلاح الخارج عن الدولة، وانتقد الوجهاء ما جرى، وأكدوا أنهم جزء من النسيج الوطني.
وأعلن محافظ السويداء مصطفى البكور التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار بمدينتي جرمانا وأشرفية صحنايا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:39

قوات الدعم السريع تقصف القصر الجمهوري بمدفعية بعيدة المدى

15:24

استحداث تخصصي الرياضة والرعاية الصحية ضمن التعليم المهني والتقني بدءًا من 2026

15:13

تراجعت إيرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على الدخل والأرباح

15:06

شريم في عيد العمال : نُحيي أبطال العمل .. ونتطلع دوما لخدمة هذا الوطن

15:01

الأمن يحذر من خطر الحرائق.. ويدعو إلى حماية المواقع الطبيعية

14:56

ضبط معتدٍ متكرر على الثروة الحرجية في عجلون وإحالته إلى القضاء

14:25

الجغبير: تحية تقدير واحترام لكل عامل يساهم بجهده وإخلاصه في نهضة الصناعة الوطنية

14:15

شركة مناجم الفوسفات الأردنية تهنئ بعيد العمال العالمي

14:12

الهجري يطالب بحماية دولية للدروز ويثير غضب السوريين

13:55

البكار: 1.2 مليون عامل من 24 جنسية يعملون في القطاع غير المنظم

13:52

صندوق النقد: النشاط الاقتصادي في الأردن لا يزال يواجه ضغوطا نتيجة توترات إقليمية

13:06

بحضور وزير الثقافة : سماوي والعبادي يوقعان اتفاقية تعاون بين مهرجان جرش ونقابة الفنانين

وفيات
وفيات الخميس 1-5-2025وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025وفيات الثلاثاء 29 – 4 – 2025وفيات الاثنين 28-4-2025وفيات الاحد 27 – 4- 2025