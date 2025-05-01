بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الجغبير: تحية تقدير واحترام لكل عامل يساهم بجهده وإخلاصه في نهضة الصناعة الوطنية

13 ثانية ago
الجغبير: تحية تقدير واحترام لكل عامل يساهم بجهده وإخلاصه في نهضة الصناعة الوطنية

وطنا اليوم:قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي يعتز بجميع العاملين فيه، ويثمن دورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي في المملكة.
ووجه تحية تقدير واحترام لكل عامل يساهم بجهده وإخلاصه في نهضة الصناعة الوطنية، مؤكداً أن العمال هم الركيزة الأساسية التي يقوم عليها القطاع.
وأكد الجغبير، في تصريح بمناسبة عيد العمال، ان القطاع الصناعي يلتزم بتوفير فرص تشغيلية مستدامة، إضافة إلى برامج تدريب وتأهيل مستمرة تواكب التطورات المتسارعة في مختلف المجالات الصناعية، بما يلبي متطلبات السوق المحلي والأسواق التصديرية، ويعزز من تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
وأضاف أن الصناعة الأردنية تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تساهم بما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، وترتفع هذه النسبة إلى نحو 40% عند احتساب الأثر غير المباشر من خلال ارتباطاتها بالقطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يشغّل نحو 251 ألف عامل، معظمهم من الأردنيين، موزعين على حوالي 18 ألف منشأة صناعية منتشرة في مختلف محافظات المملكة، ويشكل العاملون في القطاع الصناعي نحو 21% من إجمالي القوى العاملة الأردنية، وتزداد هذه النسبة إلى نحو 28% من حجم العمالة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنهم يتقاضون أجوراً وتعويضات تفوق المليار ونصف دينار سنوياً، يعيلون من خلالها قرابة خمس سكان المملكة.
كما نوه الجغبير إلى دور الصناعة في دعم استقرار الدينار الأردني من خلال رفد احتياطي العملات الأجنبية بأكثر من 9 مليارات دولار سنوياً، نظراً لاستحواذ الصناعة على أكثر من 90% من الصادرات الوطنية، والتي وصلت إلى نحو 140 دولة حول العالم، مما يعكس الجودة العالية والمواصفات العالمية للمنتجات الأردنية.
وأوضح أن الصناعة استحوذت على ما يزيد عن 70% من الاستثمارات المتدفقة إلى المملكة خلال العقد الماضي، ما يجعلها من أكثر القطاعات جذباً للاستثمار، داعياً إلى دعم بيئة الصناعة وتعزيز تنافسيتها لضمان استمرارية دورها التنموي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:15

شركة مناجم الفوسفات الأردنية تهنئ بعيد العمال العالمي

14:12

الهجري يطالب بحماية دولية للدروز ويثير غضب السوريين

13:55

البكار: 1.2 مليون عامل من 24 جنسية يعملون في القطاع غير المنظم

13:52

صندوق النقد: النشاط الاقتصادي في الأردن لا يزال يواجه ضغوطا نتيجة توترات إقليمية

13:06

بحضور وزير الثقافة : سماوي والعبادي يوقعان اتفاقية تعاون بين مهرجان جرش ونقابة الفنانين

12:38

%94.7 نسبة جودة ضبط الأسواق خلال الربع الأول من 2025

12:23

الأونروا: المجاعة تتفاقم و3 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر خارج غزة

12:15

في عيدهم.. الصبيحي يلتقط 20 صورة صارخة لانتهاك حقوق العمّال في الأردن

12:07

وفاة عميدة سن البشرية في البرازيل عن 116 عاما

11:53

بطل وسبايدرمان .. فنانون يدعمون طفل دمنهور في مصر

11:48

المستوطنون يقتحمون الأقصى بأعداد كبيرة ويواصلون اعتداءاتهم على بلدات الضفة

11:36

ولي العهد مهنئا بيوم العمال: يعطيكم العافية

وفيات
وفيات الخميس 1-5-2025وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025وفيات الثلاثاء 29 – 4 – 2025وفيات الاثنين 28-4-2025وفيات الاحد 27 – 4- 2025