الجغبير: تحية تقدير واحترام لكل عامل يساهم بجهده وإخلاصه في نهضة الصناعة الوطنية

وطنا اليوم:قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي يعتز بجميع العاملين فيه، ويثمن دورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي في المملكة.

ووجه تحية تقدير واحترام لكل عامل يساهم بجهده وإخلاصه في نهضة الصناعة الوطنية، مؤكداً أن العمال هم الركيزة الأساسية التي يقوم عليها القطاع.

وأكد الجغبير، في تصريح بمناسبة عيد العمال، ان القطاع الصناعي يلتزم بتوفير فرص تشغيلية مستدامة، إضافة إلى برامج تدريب وتأهيل مستمرة تواكب التطورات المتسارعة في مختلف المجالات الصناعية، بما يلبي متطلبات السوق المحلي والأسواق التصديرية، ويعزز من تنافسية المنتج الأردني عالمياً.

وأضاف أن الصناعة الأردنية تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تساهم بما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، وترتفع هذه النسبة إلى نحو 40% عند احتساب الأثر غير المباشر من خلال ارتباطاتها بالقطاعات الأخرى.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يشغّل نحو 251 ألف عامل، معظمهم من الأردنيين، موزعين على حوالي 18 ألف منشأة صناعية منتشرة في مختلف محافظات المملكة، ويشكل العاملون في القطاع الصناعي نحو 21% من إجمالي القوى العاملة الأردنية، وتزداد هذه النسبة إلى نحو 28% من حجم العمالة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنهم يتقاضون أجوراً وتعويضات تفوق المليار ونصف دينار سنوياً، يعيلون من خلالها قرابة خمس سكان المملكة.

كما نوه الجغبير إلى دور الصناعة في دعم استقرار الدينار الأردني من خلال رفد احتياطي العملات الأجنبية بأكثر من 9 مليارات دولار سنوياً، نظراً لاستحواذ الصناعة على أكثر من 90% من الصادرات الوطنية، والتي وصلت إلى نحو 140 دولة حول العالم، مما يعكس الجودة العالية والمواصفات العالمية للمنتجات الأردنية.

وأوضح أن الصناعة استحوذت على ما يزيد عن 70% من الاستثمارات المتدفقة إلى المملكة خلال العقد الماضي، ما يجعلها من أكثر القطاعات جذباً للاستثمار، داعياً إلى دعم بيئة الصناعة وتعزيز تنافسيتها لضمان استمرارية دورها التنموي.